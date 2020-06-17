ائتلاف النصر: ندين إنتهاك سيادة العراق ونحذر من إستمراره

2020/06/17 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

دان ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، القصف التركيّ الذي طال عدداً من المن...





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