صحة ميسان توضح التوزيع الجغرافي لـ 140 اصابة بكورونا سُجلت اليوم

2020/06/17 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ميسان

اعلنت دائرة صحة ميسان، الاربعاء (17 حزيران 2020) التوزيع الجغرافي لـ 140 اصابة بكورونا سُجلت اليوم.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تعلن تسجيل (140 ) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، في مركز محافظة ميسان موزعة حسب المناطق :حي الربيع ، حي المعلمين الجديد ، ، حي النداء، حي الجهاد، ،حي الثورة ، عواشة ، ابو رمانة ، حي العسكري ، حي الوحدة ، حي الجامعة ، حي الرسالة ، حي القاهرة ، دور النفط ، حي السجناء ، الماجدية ، حي الخضراء ، حي الصادق ، ، الجديدة ، نهاوند ، الشبانة ، المحمودية ، حي الخليج ، العمارات الجديدة ، قضاء المجر ، علي الغربي ، قلعة صالح ، الكحلاء".

واضاف اليان أن "حالات الشفاء لهذا اليوم بلغت 30 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، الابعاء، تسجيل 61 حالة وفاة و1554 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، إنه "تم فحص (13053) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (403388)".

وأضافت، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1554) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة 192، بغداد/ الكرخ 287، مدينة الطب 89، النجف الأشرف 64، السليمانية 152، أربيل 30، كربلاء 68، كركوك 43، ديالى 63، واسط 94، الديوانية 115، البصرة 4، ميسان 140، بابل 45، ذي قار 76، نينوى 8، الانبار 78، المثنى 6".

وأشارت الصحة الى أن "حالات الشفاء بلغت 908 حالات وكما يلي: بغداد الرصافة 352، بغداد الكرخ 155، مدينة الطب 17، النجف 51، السليمانية 21، اربيل 38، دهوك 9، كركوك 2، كربلاء 49، ديالى 1، البصرة 22، ميسان 30، واسط 12، بابل 38، الديوانية 39، ذي قار 50، المثنى 17، نينوى 3، صلاح الدين 2".

وتابعت، أما "الوفيات فبلغت 61 حالة وكما يلي: بغداد الرصافة 15، بغداد الكرخ 10، مدينة الطب 2، النجف 2، السليمانية 5، كربلاء 7، كركوك 1، ديالى 2، واسط 1، ميسان 2، الديوانية 4، ذي قار 4، المثنى 1، الانبار 5".

ولفتت الى أن "مجموع الأصابات: 24254، مجموع حالات الشفاء: 10770، الراقدون الكلي: 12711، الراقدون في العناية المركزة: 159، مجموع الوفيات: 773".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

أستبعد عضو المالية النيابية، جمال كوجر، الاربعاء (17 حزيران 2020)، استقطاع جزء من رواتب الموظفين أو تأخر صرفها كما حدث في شهر ايار الماضي.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب اغلق الباب أمام الحكوم

بغداد اليوم-بغداد

بحث مجلس وزراء كردستان، الأربعاء (17 حزيران 2020) تأمين الرواتب، فيما قرر إرسال وفد حكومي إلى العاصمة بغداد الأسبوع المقبل.

وذكر إعلام مجلس وزراء إقليم كردستان، في بيان، أن الاخير "عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس م

بغداد اليوم - ذي قار

طالب عضو لجنة تطبيق البرنامج الحكومي والتخطيط الاستتراتيجي، النائب ستار الجابري، ببناء مستشفى في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، بعد تحوله الى بؤرة لفيروس كورونا..

وبحسب وثيقة صادرة عن الجابري تتضمن"ان االطلب جاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة ميسان توضح التوزيع الجغرافي لـ 140 اصابة بكورونا سُجلت اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة ميسان توضح التوزيع الجغرافي لـ 140 اصابة بكورونا سُجلت اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).