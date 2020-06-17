عضو بالنزاهة النيابية يكشف عن مقترح ’’معلق’’ يسرع حسم ملفات الفساد في المحافظات

2020/06/17 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب خالد الجشعمي، الاربعاء، عن مقترح وصفه بالـ ’’معلق’’ منذ اشهر لتسريع وتيرة حسم ملفات الفساد في كل المحافظات.وقال الجشعمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "لجنته قدمت مقترحاً يتضمن زيادة عدد القضاة المعنين بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري الى مجلس القضاء الاعلى، في كل المحافظات من قاضي واحد الى اثنين مع رفع العدد في المحافظات الكبيرة من اجل تسريع وتيرة التحقيق في القضايا المنظورة خاصة وان كل محافظة تضم حاليا قاض واحد فقط للنظر في كل القضايا مع انه ملتزم بالتحقيق في قضايا اخرى تتعلق بمراكز الشرطة".واضاف الجشمعي ان "المقترح رغم اهميته لم نجد اي تجاوب معه سواء من قبل الحكومة المركزية او مجلس القضاء" ,مؤكدا ان "تأخير اسباب حسم القضايا المتعلقة في بالفساد جاء لقلة عدد قضاة التحقيق وهيئة النزاهة".

وفي الثاني من حزيران من العام الجاري، ناقش رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس القضاء، فائق الزيدان، حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الاخير "استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".

واضاف، أن اللقاء "بحث دور القضاء العراقي في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون من خلال حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لمراجعة القوانين النافذة والعمل على إعداد القوانين والتشريعات التي تقتضيها المرحلة المقبلة".

واردف: "كما تم التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وتقديم الدعم الكامل لاستقلال القضاء وبما يحقق العدالة الاجتماعية".

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