2020/06/17 | 18:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر اعلامية ان حرس الثورة الاسلامية نفذ اليوم الاربعاء عمليات في جبالا الالة وحاجي عمران عند الحدود مع كردستان العراق حيث تتمترس الزمر المناو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري يدك مواقع الزمر المناوئة للثورة شمال غرب البلاد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري يدك مواقع الزمر المناوئة للثورة شمال غرب البلاد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).