2020/06/17 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغريدة للنائب عبدالامير التعيبان

بعد الاعتداءات المتكررة من قبل الجانب التركي على شمالنا الحبيب .



وعدم قدرة #حكومة_الاقليم على حماية السيادة .



اصبح لزاما وواجبا على #الحكومة_الاتحادية ان تتحمل مسؤولياتها وفق الدستور وتبسط سلطتها على منافذ ومطارات وسماء الاقليم .



وطرد اي محتل يدنس ارض الاقليم

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب خالد الجشعمي، الاربعاء، عن مقترح وصفه بالـ ’’معلق’’ منذ اشهر لتسريع وتيرة حسم ملفات الفساد في كل المحافظات.

وقال الجشعمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "لجنته ق

بغداد اليوم _ بغداد

دان ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق.

وذكر المكتب الاعلامي للنصر، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الائتلاف يدين الانتهاكات المتكررة ل

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن محافظة كركوك ريبوار طه، الاربعاء (17 حزيران 2020)، أن امن المناطق المتنازع عليها في البلاد تحول الى ملف سياسي، فيما وجه رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن ذلك.

وقال طه في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان &quo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يدعو الحكومة الاتحادية لبسط سلطتها على منافذ ومطارات وسماء كردستان وطرد ’’المحتلين’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يدعو الحكومة الاتحادية لبسط سلطتها على منافذ ومطارات وسماء كردستان وطرد ’’المحتلين’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).