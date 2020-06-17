2020/06/17 | 18:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحددت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، الفئات المستثناة من حظر التجوال الشامل الذي سيمتد لـ 72 ساعة.

أعلنت قيادة عمليات بغداد فرض حظر التجوال الشامل ابتداءً من فجر الخميس وحتى فجر الأحد

وذكرت القيادة في بيان، 17 حزيران/يونيو، أن "الحظر الشامل سيبدأ يوم غد الخميس الساعة الـ 6 صباحًا ولغاية الخامسة صباحًا من يوم الأحد المقبل".

وأضاف البيان، أن الفئات المستثناة من الحظر الشامل هم "الملاكات الصحية والإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات والحاملين لباجات هذه القنوات وملاكات أمانة بغداد".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد أعلنت، في وقت سابق، فرض حظر التجوال الجزئي في البلاد من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع، مع تطبيق حظر شامل لأيام الخميس والجمعة والسبت، ضمن إجراءات احتواء الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر شامل لـ 72 ساعة.. العمليات تعلن قائمة الاستثناءات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر شامل لـ 72 ساعة.. العمليات تعلن قائمة الاستثناءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).