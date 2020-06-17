الموقف الوبائي في العراق: أكثر من 1500 إصابة جديدة وعشرات الوفيات

وقالت الوزارة في بيان، 17 حزيران/يونيو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 13 آلاف و53 نموذجًا جديدًا وسجلت 1554 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 192
بغداد/ الكرخ: 287
مدينة الطب: 89
النجف: 64
السليمانية: 152
أربيل: 30
كربلاء: 68
كركوك: 43
ديالى: 63
واسط: 94
الديوانية: 11
البصرة: 4
ميسان: 140
بابل: 45
ذي قار: 76
نينوى: 8
الأنبار: 78
المثنى: 6
الشفاء: 908 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 352
بغداد الكرخ: 155
مدينة الطب: 17
النجف: 51
السليمانية: 21
أربيل: 38
دهوك: 9
كركوك: 2
كربلاء: 49
ديالى: 1
البصرة: 22
ميسان: 30
واسط: 12
بابل: 38
الديوانية: 39
ذي قار: 50
المثنى: 17
نينوى: 3
صلاح الدين: 2
الوفيات: 61 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 15
بغداد الكرخ: 10
مدينة الطب: 2
النجف: 2
السليمانية: 5
كربلاء: 7
كركوك: 1
ديالى: 2
واسط: 1
ميسان: 2
الديوانية: 4
ذي قار: 4
المثنى: 1
الأنبار: 5
مجموع الإصابات: 24254
مجموع حالات الشفاء: 10770
الراقدين الكلي: 12711
الراقدين في العناية المركزة: 159
مجموع الوفيات: 773
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