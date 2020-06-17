الموقف الوبائي في العراق: أكثر من 1500 إصابة جديدة وعشرات الوفيات

2020/06/17 | 18:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس "كورونا" بأكثر من 1500 حالة مؤكدة وعشرات حالات الوفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.سجل العراق 1554 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات حالات الوفاة خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان، 17 حزيران/يونيو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 13 آلاف و53 نموذجًا جديدًا وسجلت 1554 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 192

بغداد/ الكرخ: 287

مدينة الطب: 89

النجف: 64

السليمانية: 152

أربيل: 30

كربلاء: 68

كركوك: 43

ديالى: 63

واسط: 94

الديوانية: 11

البصرة: 4

ميسان: 140

بابل: 45

ذي قار: 76

نينوى: 8

الأنبار: 78

المثنى: 6

الشفاء: 908 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 352

بغداد الكرخ: 155

مدينة الطب: 17

النجف: 51

السليمانية: 21

أربيل: 38

دهوك: 9

كركوك: 2

كربلاء: 49

ديالى: 1

البصرة: 22

ميسان: 30

واسط: 12

بابل: 38

الديوانية: 39

ذي قار: 50

المثنى: 17

نينوى: 3

صلاح الدين: 2

الوفيات: 61 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 15

بغداد الكرخ: 10

مدينة الطب: 2

النجف: 2

السليمانية: 5

كربلاء: 7

كركوك: 1

ديالى: 2

واسط: 1

ميسان: 2

الديوانية: 4

ذي قار: 4

المثنى: 1

الأنبار: 5

مجموع الإصابات: 24254

مجموع حالات الشفاء: 10770

الراقدين الكلي: 12711

الراقدين في العناية المركزة: 159

مجموع الوفيات: 773

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