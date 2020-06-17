اقليم كوردستان يحذر المدارس والمعاهد والجامعات الاهلية غير الملتزمة بتخفيض الاجور

2020/06/17 | 18:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان تمديد فترة تخفيض الاجور الدراسية في المدارس والمعاهد والجامعات غير الحكومية، مشددة على ضرورة الالتزام التام بهذا القرار بعد ورود شكاوى من عدم التزام بعض المدارس والمعاهد خلال المدة الماضية.

وجاء في امر للوزارة اطلعت شفق نيوز عليه، انه بعد صدور الامر الوزاري بالعدد 61 في 11 / 5 / 2020 ومن اجل المصلحة العامة ورعاية لاوضاع المواطنين قررت الوزارة تمديد فترة تخفيض اجور الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات غير الحكومية من 28 / 5 / 2020 لغاية 30 / 7 / 2020.

كما جاء في القرار ان التخفيض المشار اليه في الامر الوزاري 61 في 11 ايار الماضي لم يطبق في المدارس والمعاهد بشكل كامل وسجل المواطنون شكاوى لدى الوزارة والمدعي العام وبعد متابعتها تم تحديد عدد من المخالفات بهذا الصدد، لافتا الى ان الوزارة ستتخذ عددا من الاجراءات مثل الغرامة المالية لتلك المدارس والمعاهد، وعدم تجديد رخصها وحرمانها من قبول الطلبة للعام الدراسي المقبل.

والزم القرار الوزاري جميع المدارس والمعاهد غير الحكومية تنفيذ هذا الامر سواء تخفيض اسعار الدراسة او منح الاساتذة والمدرسين استحقاقاتهم المالية كما جاءت في عقودهم معها.

واشار القرار الى ان التخفيض لايشمل الطلبة الذين حصلوا على تخفيض خاص للعام الدراسي (2019-2020)، مضيفا ان تخفيض اسعار الدراسة لجميع الطلبة منذ بداية العام الدراسي وتخفيض سعر الدراسة للمعيل اذا كان له اكثر من طالب فلا يعتبر التخفيض الخاص بهم ضمن خانة التخفيض ويتوجب ان يشمل كل طالب منهم التخفيض البالغ (10%).

ونوه القرار الى ان التخفيض البالغ (10%) يكون على مجموع اجور الدراسة وليس الدراسة في الفصل الثاني، مبينا ان يتوجب عدم استيفاء اجور التغذية والنقل للاشهر (3 و4 و5).

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