منظمة أوبك تكشف نسبة تنفيذ صفقة الكبار في مايو

2020/06/17 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت منظمة “أوبك” خفض إنتاج النفط خلال شهر أيار/ مايو، بمقدار 6.3 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، إلى 24.19 مليون، على خلفية بدء “صفقة أوبك +”، في حين، أن المنظمة قد استوفت شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط بنسبة 84 بالمئة.وجاء في التقرير الشهري، إن “إنتاج النفط انخفض عند معظم الدول الأعضاء […]

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