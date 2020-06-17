دفن امرأة بعد 100 عام من قتلها

2020/06/17 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قتلت سيدة بوحشية قبل 101 عام إلا أن جثمانها ورفاتها ظلا تائهين بين منجم رصاص مهجور وخزانة دون علم أقاربها حتى ذلك الوقت.وتعود تفاصيل القصة، حين اختفت سيدة تدعي مامي ستيوارت وكانت تبلغ من العمر 26 عاما، عام 1919، وظل موتها لغزا حتى عام 1961 عندما عثر على جسدها الممزق داخل منجم رصاص مهجور […]

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