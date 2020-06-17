في ديالى.. عملية مباغتة في ناحيتين تطيح بشبكة خطيرة لتجارة المخدرات

2020/06/17 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن تفكيك شبكة خطيرة لتجارة المخدرات تنشط في ناحيتين شرق المحافظة.وقال مدير ناحية قزانية(98كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي لـ /المعلومة/، إن “فريقا امنيا متخصصا من مكافحة المخدرات في شرطة ديالى نفذ عملية مباغتة في ناحيتي مندلي وقزانية في ان واحد”، مبينا أن العملية “اسفرت عن تفكيك […]

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