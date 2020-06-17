ناشطون يطلقون حملة “كلنا أحمد عبد السادة” بعد تعرّضه إلى تهديدات من شخصيات نافذة في السلطة

2020/06/17 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز رفع ناشطون وكتّاب، وسم “كلنا أحمد عبد السادة”، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن مع الصحفي أحمد عبد السادة بعد تهديده بالفصل من وظيفته في شبكة الإعلام العراقي لأسباب سياسية وتعرّضه إلى تهديدات بالتصفية الجسدية بسبب موقفه المعارض لشخصيات على رأس السلطة.وانتشر الوسم على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عناوين ومضامين مختلفة، حيث اعتبر […]

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