2020/06/17 | 19:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وإيران يعلنان اتفاقاً مالياً وتبادل السلع الأساسية.. هذه التفاصيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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