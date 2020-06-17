بأمر من الكاظمي.. الجيش العراقي بقيافة موحدة بدءا من السبت

2020/06/17 | 19:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله، اليوم الأربعاء، بتوحيد القيافة العسكرية لكافة ضباط ومنتسبي وزارة الدفاع إبتداء من السبت المقبل.

وجاء في التوجيه، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله يوجه بتوحيد القيافة العسكرية لكافة ضباط ومنتسبي وزارة الدفاع ابتداء من يوم السبت المقبل العشرين من حزيران الحالي، وذلك بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وأوضح أن قيافة المقر العام " ضباط - مراتب " ستكون البدلة ذات اللون الخاكي والرتب تكون معدنية بالنسبة لـ"الضباط" .

واضاف أن قيافة قطاعات الميدان كافة، البدلة ذات اللون "المرقط الارمي".

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