اختراع طبي ثوري يغني عن العلاج الكيميائي للسرطان

2020/06/17 | 19:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن علماء من جامعة بيوردو الأمريكية من التوصل لعلاج سرطان الجلد، يمكن المريض من الاستغناء عن العلاج الكيميائي والإشعاعي.ووفقا للأستاذ المساعد في قسم الهندسة الطبية الحيوية والهندسة الميكانيكية، تشي هوان، فقد تم استخدام إبر نانو صغيرة من السيليكون في إنتاج ضمادة لاصقة، والتي عندما تخترق الجلد تقوم بإفراغ الأدوية للتأثير على المناطق […]

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