2020/06/17 | 19:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أدان حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الاربعاء، القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، فيما عده اعتداءاً صارخاً وانتهاكا لحدود التعايش الدولي.وذكر المكتب السياسي لحزب الدعوة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “الحزب يدين انتهاك القوات التركية لسيادة العراق وحرمة اراضيه في كردستان”، مبينا ان “هذا العمل وبأي ذريعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الدعوة يدعو الحكومة التركية إلى سحب قواتها من الأراضي العراقية والالتزام بحسن الجوار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الدعوة يدعو الحكومة التركية إلى سحب قواتها من الأراضي العراقية والالتزام بحسن الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).