اطلاق حملة تحري عن المصابين بفيروس كورونا في الانبار

2020/06/17 | 19:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مدير قطاع قضاء القائم بمحافظة الانبار جمعة جلال جاسم، اليوم الاربعاء، بان دائرة صحة المحافظة اطلقت حملة لتحري عن المصابين بفيروس كورونا في مناطق غربي الانبار .وقال جاسم في حديث لـ” العهد نيوز”، ان” فرق التحري والمسح الميداني في قطاع قضاء القائم غربي الانبار، للرعاية الصحة الاولية اطلقت حملة لفحص سكان […]

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