الوطني الكردستاني يطالب بالتدخل الدولي لإنهاء التواجد التركي في الاراضي العراقية

2020/06/17 | 19:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادطالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، المجتمع الدولي للتدخل السريع و إنهاء التواجد العسكري التركي في الاراضي العراقية .وقالت في بيان تلقته "كلكامش برس"، "نستنكر بشدة التوغل غير المبرر للقوات التركية داخل الاراضي العراقية و الذي سبقه قصف عشوائي من قبل طائراتها الحربية و المروحية على مخيمين للاجئين في سنجار و مخمور التابعتين لمحافظة نينوى قبل يومين، و قيامها بقصف منطقة حفتانيين و مناطق اخرى تابعة لمحافظة دهوك، حيث قامت بضرب القرى المدنية و دمرتها بالكامل و تتعمد هذه القوات في تخويف الاهالي وترعيبهم بغية إجبارهم على ترك قراهم و مناطقهم كي يتمكن الجيش التركي من التوغل أكثر في الاراضي العراقية بحرية خصوصاً في منطقة برادوست التابعة لمحافظة أربيل، وتحويلها الى مناطق مهجورة تمهيداً لزيادة عدد عناصرها العسكرية و الحاقها بقواتها المحتلة في الأراضي العراقية وذلك بهدف توسيع نفوذها".واضافت كما "ندين القصف المدفعي للجيش الايراني على قرى تابعة لناحية حاجي عمران و نستغرب من هذا التزامن بين هذا القصف للمدفعية الايرانية و بين التوغل التركي و نعتبره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة العراقية".وتابعت اننا "في الوقت الذي ندين ونستنكر تجدد هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والتي تنتهك سيادة دولتنا العراقية، فإننا ندعو الحكومة العراقية لاتخاذ موقفٍ جدي و حازم لحماية السيادة العراقية و الدفاع عن المدنيين العزل في المناطق التي تعاني الأمرّين جراء إستمرار الاعتداءات المتكررة من قبل القوات التركية و وضع حدٍ للانتهاكات التي تقوم بها تلك القوات والتي تؤدي إلى خسائر في الأرواح و الممتلكات، وكما نطالب المجتمع الدولي للتدخل السريع و إنهاء التواجد العسكري التركي في الاراضي العراقية و الضغط على الحكومة التركية لحل مشاكلها الداخلية بسبلٍ ديمقراطية و إبعاد صراعاتها الداخلية عن الأراضي العراقية".

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