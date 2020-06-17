السعداوي: نرفض تغيير رؤوساء الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي بشكل غير قانوني

2020/06/17 | 19:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد النائب عبد الهادي السعداوي، اليوم الاربعاء، رفضه للخطوات غير القانونية التي اقدم عليها محافظ ذي قار من خلال تغيير واستبدال رؤوساء الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي.وقال في بيان تلقته "كلكامش برس"، اننا "في الوقت الذي نؤيد فيه عملية تقويم وتقوية الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة ذي قار ، والتي من شأنها تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وفق المسؤوليات والمهام التي تقع على عاتقها ، الا أننا نرفض في ذات الوقت الخطوات غير القانونية التي اقدم عليها محافظ ذي قار من خلال تغيير واستبدال رؤوساء الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي ، والتي تتعارض مع قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٨ والمعدل في رقم ( ١٢ ) لسنة ٢٠١٨".واضاف اذ "لا يمتلك رئيس الوزراء ولا المحافظ صلاحية اقالة أو تغيير رؤوساء الوحدات الادارية لحين إجراء الانتخابات المحلية او تعديل الدستور ويكون الانتخاب من قبل الشعب مباشر".واشار "ومن هذا المنطلق لا بد أن نوضح لمواطنينا الأعزاء من ابناء المحافظة تلك المخالفات القانونية والاجراءات التي اتخذت بهذا الصدد"، منوها ان "اي عملية توقيع او مصادقة على مشاريع او صرف اموال تصدر من قبل الأشخاص الذي جاء بهم المحافظ بدلاً عن رؤساء الوحدات الادارية ستكون معرضة للمسألة القانونية".ودعا السعداوي رؤوساء الوحدات الادارية الذين تم تغييرهم الى "تقديم طعن امام المحكمة الادارية واعادة الامور الى طبيعتها ، للحيلولة دون تكرار هكذا خروقات قانونية ودستورية".

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