2020/06/17 | 19:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناتو: لا نعتزم نشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 19:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو: لا نعتزم نشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو: لا نعتزم نشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).