2020/06/17 | 19:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع رئيس البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي التعاون في المجالين الاقتصادي والمالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مع رئيس البنك المركزي الايراني التعاون في المجالين الاقتصادي والمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مع رئيس البنك المركزي الايراني التعاون في المجالين الاقتصادي والمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).