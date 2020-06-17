كتلة الوطني الكردستاني تدعو الحكومة لاتخاذ موقف حازم لحماية السيادة العراقية

2020/06/17 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

استنكرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، العملية العسكرية التركية شمال العراق، داعية الحكومة لاتخاذ موقف حازم لحماية السيادة العراقية.

وقالت الكتلة في بيان، "نستنكر بشدة التوغل غير المبرر للقوات التركية داخل الاراضي العراقية و الذي سبقه قصف عشوائي من قبل طائراتها الحربية و المروحية على مخيمين للاجئين في سنجار و مخمور التابعتين لمحافظة نينوى قبل يومين، وقيامها بقصف منطقة حفتانيين ومناطق اخرى تابعة لمحافظة دهوك".

وأضافت، "حيث قامت بضرب القرى المدنية و دمرتها بالكامل و تتعمد هذه القوات في تخويف الاهالي و ترعيبهم بغية إجبارهم على ترك قراهم و مناطقهم كي يتمكن الجيش التركي من التوغل أكثر في الاراضي العراقية بحرية خصوصاً في منطقة برادوست التابعة لمحافظة أربيل و تحويلها الى مناطق مهجورة تمهيداً لزيادة عدد عناصرها العسكرية و الحاقها بقواتها المحتلة في الأراضي العراقية وذلك بهدف توسيع نفوذها".

وتابعت، "كما ندين القصف المدفعي للجيش الايراني على قرى تابعة لناحية حاجي عمران و نستغرب من هذا التزامن بين هذا القصف للمدفعية الايرانية وبين التوغل التركي و نعتبره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة العراقية".

وبينت "اننا في الوقت الذي ندين ونستنكر تجدد هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والتي تنتهك سيادة دولتنا العراقية، فإننا ندعو الحكومة العراقية لاتخاذ موقفٍ جدي و حازم لحماية السيادة العراقية و الدفاع عن المدنيين العزل في المناطق التي تعاني الأمرّين جراء إستمرار الاعتداءات المتكررة من قبل القوات التركية و وضع حدٍ للانتهاكات التي تقوم بها تلك القوات والتي تؤدي إلى خسائر في الأرواح و الممتلكات و كما نطالب المجتمع الدولي للتدخل السريع و إنهاء التواجد العسكري التركي في الاراضي العراقية و الضغط على الحكومة التركية لحل مشاكلها الداخلية بسبلٍ ديمقراطية و إبعاد صراعاتها الداخلية عن الأراضي العراقية".

وفجر اليوم الاربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركيةء، عن إطلاقها عملية عسكرية واسعة تستهدف المسلحين الأكراد شمال العراق، المسماة " المخلب - النمر ".

وكانت طائرات حربية تركية شنت عدة غارات على قرى شمال العراق، في وقت تعرضت تلك المناطق لقصف مدفعي من القوات الإيرانية.

وكان السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز،علق، اليوم الثلاثاء، على دعوة وزارة الخارجية العراقية له وتسليمه مذكرة احتجاج، بسبب العمليات العسكرية التركية الاخيرة داخل الاراضي العراقية.

وكتب يلدز، في حسابه الرسمي بتويتر قائلاً: "لقد دُعيت إلى وزارة الخارجية العراقية بشأن عمليتنا العسكرية".

واضاف " كانت هذه الدعوة ، مثل الدعوات السابقة ، مناسبة جديدة للتأكيد على أننا سنواصل محاربة حزب العمال الكردستاني أينما كان ، ما لم يتخذ العراق خطوات لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في بلاده".

واستدعت وزارة الخارجيّة العراقية، السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، اليوم الثلاثاء (16 حزيران 2020)، على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.

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