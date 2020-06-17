الديوانية توضح حقيقة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

2020/06/17 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

نفت إدارة محافظ الديوانية، اليوم الاربعاء، أنباء تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الخميس.

وذكر إعلام المحافظة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "لا صحة للانباء التي تتحدث عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في المحافظة كما اشيع في بعض المنصات على مواقع التواصل الاجتماعية".

وأضاف البيان، أن "قرارات خلية الازمة واضحة بهذا الصدد، والدوام لجميع ايام الاسبوع عدا الجمعة والسبت فان الحظر الشامل والتام سينفذ من خلال الاجهزة الامنية".

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