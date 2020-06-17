بالفيديو: تركيا تقصف مواقع الأكراد شمال العراق

2020/06/17 | 19:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء مقطع فيديو من قمرة طيار يظهر ضربات تركية على مواقع الأكراد شمال العراق....

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