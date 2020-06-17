بايرن ميونيخ يحتكر الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي

2020/06/17 | 19:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا صوت - فريق التحريرتوّج بايرن ميونيخ ببطولة الدوري الألماني للمرّة الثامنة على التوالي، والثلاثين في تاريخه، بعد فوزه في الجولة الـ32 من المسابقة على فيرديربريمين بهدف وحيد، ليضمن النادي البافاري نيل اللقب قبل جولتين من ختام البوندسليغا.

شتّان ما بين أهداف فيردير بريمن وطموحات بايرن ميونيخ من هذه المواجهة، صاحب الضيافة يحتلّ مكانًا في جدول الترتيب لا يليق بتاريخه، يحتل المركز قبل الأخير المودي بشكل مباشر إلى دوري الدرجة الثانية، بينما يسعى النادي البافاري لتحقيق انتصار يكفل له التتويج رسميًا باللقب، قبل جولتين من ختام المسابقة، انتصارٌ لو تحقق سيحرز حينها رفاق ليفاندوفسكي اللقب الثامن على التوالي لفريقهم، والذي سيصبح رصيده في البوندسليغا 30 لقبًا، معزّزًا رقمه القياسي بفارق 21 بطولة عن نورمبيرغ أقرب ملاحقيه، والذي يملك في رصيده تسعة ألقاب فقط.

تمثّل نقاط هذه المباراة طوق نجاة بالنسبة لفيردير بريمين، والذي ستزيد الهزيمة لو حدثت من مصاعبه في الحفاظ على آمال البقاء بالبوندسليغا، بعكس البايرن الذي إن فشل في الخروج بأي نقطة من هذه المباراة، فهو يملك الكثير من الفرص لنيل اللقب خلال الجولتين المتبقّيتين، وفعليًا تحقيق لقبه الثامن على التوالي يبقى مسألة وقت لا أكثر.

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بدأ بايرن ميونيخ هذه المباراة بتشكيلته المثالية الخالية من الغيابات، جميع النجوم تواجدوا من أجل الاحتفال بنيل اللقب، ولا يمكن السماح لبريمن بأيّة طريقة تعكير هذه الأجواء المثاليّة، والتي كان السبب الرئيسي لتوفّرها هو المدرّب هانز فليك، والذي خلف الكرواتي المُقال نيكو كوفاتش، وسار مع الفريق بخطى ثابتة نحو احتكار بطولة البوندسليغا، فاكتسح البايرن جميع الفرق إيابًا باستثناء لايبزيج الذي اكتفى بالتعادل معه في الجولة 21، قبل هذا التعادل بست جولات، وبعده بعشرة، كانت حصيلة مباريات البايرن هي الفوز فقط، فكان من الطبيعي الابتعاد بالصدارة، ولم يقدر أحد على مجاراته، الأقرب جرأة على فعل ذلك كان بوروسيا دورتموند، لكنّ مواجهة الكلاسيكو أسفرت عن إنهاء حلم أسود فيستفاليا، وتكريس زعامة النادي البافاري.

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لم تكن مواجهة البايرن في ميدان فيردير بريمن سهلة المنال، ذاق رفاق ليفاندوفسكي الأمرّين قبل أن يخطفوا النقاط الثلاث، وكاد النقص العددي الذي حصل بسبب طرد ألفونسو ديفيز، يؤجّل احتفال البافاريين باللقب حتّى جولة أخرى، لكنّ خبرة الفريق وتألّق الحارس مانويل نوير، جعلا تفوّق بريمين العددي عاملًا غير مؤثّر في نتيجة اللقاء النهائيّة.

تبادل الفريقان الخطورة في الشوط الأوّل، وكان البايرن هو الأفضل في الاستحواذ، لكنّ الهدّاف البولندي ليفاندوفسكي نجح في إنهاء الشوط الأوّل بهدف التقدّم، من كرة مرفوعة عبر بواتينغ، هيّأها البولندي لنفسه وسدّدها داخل الشباك، هدفٌ رفع رصيد ليفا إلى 31 هدف في صدارة هدّافي البوندسليغا، ليحطّم رقمه القياسي بالتهديف في البطولة بموسم واحد، سابقًا سجّل 30 هدفًا لمرّتين.

تحسّن أداء البايرن في الشوط الثاني، وتسابق نجومه على إهدار الفرص، وفي وقت ظنّ الجميع أن اللقاء أصبح بالمتناول، ارتكب ألفونسو ديفيز مخالفة تلقّى على إثرها البطاقة الصفراء الثانية، فطُرد من المباراة، ليضغط بريمين بكلّ ثقله على مرمى الحارس مانويل نوير، والذي تألّق بأعجوبة في إبعاد رأسيّة الياباني أوساكو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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