انطلاق المرحلة الثانية لعمليات “الصدمة” لكشف تهريب سعات الانترنت في الموصل

2020/06/17 | 19:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني، الاربعاء، عن انطلاق المرحلة الثانية “لعمليات الصدمة” في الموصل لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق.وقال الشيباني في بيان تلتقه وكالة صدى، إن” المرحلة الثانية “لعمليات الصدمة” انطلقت صباح اليوم، بإشراف مباشر من قبل وزير الاتصالات وبدعم وتعاون وتنسيق مشترك مع جهازي المخابرات والامن الوطني وهيئة الاعلام

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