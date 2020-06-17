إصابة مدير الدائرة الإعلامية في مجلس النواب بفيروس كورونا

2020/06/17 | 20:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر من داخل مجلس النواب، الأربعاء ، بإصابة إصابة مدير الدائرة الإعلامية في البرلمان “محمد ابو بكر” بفيروس كورونا.وقال المصدر ، إن “محمد أبو بكر، مدير الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اُصيب بفيروس كورونا المستجد”.

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