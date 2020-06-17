رصدوهم في طريق ترابي.. الشرطة تكشف تفاصيل خطف فتاة من سوق الشيوخ من قبل شخص يسكن كربلاء

2020/06/17 | 20:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، تفاصيل اختطاف فتاة من سوق الشيوخ، من قبل شخص يسكن كربلاء.وقالت قيادة شرطة ذي قار في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بناء على نداء السيطرة المركزية بتعميم سيارة نوع جارجر صفراء بدون أرقام قامت باختطاف فتاة من سكنة سوق الشيوخ باتجاه البطحاء، […]

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