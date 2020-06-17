وثيقة تحسم مصير مناصبهم: اعضاء مجالس المحافظات،، الى التقاعد!

2020/06/17 | 20:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت هيئة التقاعد العراقية، اليوم الاربعاء، حسم جدل عودة اعضاء مجالس المحافظات الى مزاولة اعمالهم، بعد اسابيع من الأخذ والرد.ودعت وثيقة معنونة الى مكاتب المحافظين في المحافظات كافة بتوقيع مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة أحمد عبد الجليل، اعضاء مجالس المحافظات الى ترويج معاملاتهم التقاعدية وفق قانون التعديل الاول لقانون التقاعد […]

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