2020/06/17 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يار الله :نريد جيشا قويا يحمي الحدود ويتعامل مع جميع ابناء الشعب العراقي بمسافة واحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يار الله :نريد جيشا قويا يحمي الحدود ويتعامل مع جميع ابناء الشعب العراقي بمسافة واحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يار الله :نريد جيشا قويا يحمي الحدود ويتعامل مع جميع ابناء الشعب العراقي بمسافة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).