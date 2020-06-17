طارق الهاشمي: رافع العيساوي بريء

2020/06/17 | 20:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال نائب رئيس الجمهورية السابق المطلوب للقضاء العراقي طارق الهاشمي يوم الاربعاء إن رافع العيساوي وزير المالية الاسبق "بريء" من التهم الموجهة اليه والتي يمثل بها امام القضاء العراقي.

وقال الهاشمي في تغريدة على "تويتر" اليوم العيساوي "يمثل للقضاء بمحض ارادته ، للإجابة عن تهم عديدة ، الكل مقتنع أنه بريء منها".

واضاف انه "المهم أن يحظى بالتقاضي العادل وفق الدستور ، ويستعيد وضعه الطبيعي ليواصل خدمة وطنه وهو بحاجته".

واعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، توقيف المتهم رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق، لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.

وشغل العيساوي الذي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية (الائتلاف السُني) منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الارهاب قرر اليوم الموافق ١٦ حزيران ٢٠٢٠ توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الارهاب لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد ان قام المتهم المذكور بتسليم نفسه الى جهات التحقيق المختصة.

كما اوضح ان المتهم المذكور سبق وان صدرت بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية وان هذه الاحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون.

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