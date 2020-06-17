مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم تشيلسي “مجاناً”

2020/06/17 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اقترب البرازيلي ويليان لاعب تشلسي، من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، إثر وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة للغاية بين الطرفين، بعد قراره بالرحيل عن صفوف فريقه اللندني.وذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية أن “ويليان رفض الاستمرار في صفوف تشيلسي لفترة أخرى، لذلك سيرحل مجاناً في صفقة انتقال حر بنهاية شهر حزيران الجاري”.وأضافت أن […]

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