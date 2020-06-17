الهند تكشف سبب الاشتباكات الحدودية مع الصين

2020/06/17 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قالت وزارة الخارجية الهندية، إن الوزير سوبرامانيام جايشانكار، تحدث مع دبلوماسي صيني كبير اليوم الأربعاء، للاحتجاج على ما قال إنها محاولة لتشييد مبنى في منطقة تحت سيطرة الهند، مما أدى إلى اشتباكات حدودية.وأعلنت الوزارة في بيان، أن جايشانكار اتفق خلال مكالمة مع وانغ يي، وهو أحد أبرز الدبلوماسيين الصينيين، على ”ألا يتخذ […]

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