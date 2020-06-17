العقلية الانقلابية - سعيد الوجاني

2020/06/17 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني أصدر كل من " حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي " ، و " حزب المؤتمر الوطني الاتحادي " ، بيانا تضامنيا مع الانقلابي المشير خليف حفتر ، في صراعه مع حكومة الوفاق بطرابلس ، التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة ، وبعد الانحدار الذي اصبح فيه المشير ، وبدأت ملامح الهزيمة تلوح في الأفق ، ساندت الجامعة العربية " الوفاق الوطني " ضد المشير حفتر ..ما اثار التساؤل كثيرا بين العديد من المهتمين بالظاهرة الحزبية الم ......





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