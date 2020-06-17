يمكن وضع نهاية للإضطهاد العنصري – لكن ليس في ظلّ هذا النظام - شادي الشماوي

2020/06/17 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 652 ، 15 جوان 2020https://revcom.us/a/652/bob-avakian-racial-oppression-can-be-ended-en.htmlحيثما توجّهنا و في كلّ ما نفعله ، نحن الشيوعيين الثوريين ، نضع بجرأة : الثورة – لا شيء أقلّ من ذلك ! و هذا ليس مجرّد شعار – مع أنّه شعار ج ......





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