2020/06/17 | 20:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الأربعاء، موعد عودة دوري أبطال أوروبا من جديد، بعد توقف منذ اذار الماضي بسبب جائحة كورونا.وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن “دوري أبطال أوروبا سيعود 7 اب المقبل، بدون جمهور وخلف الأبواب المغلقة”.وأضاف “سيتم لعب الـ4 مباريات المتبقية من دور الـ16 يوم 7 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل.. دوري ابطال اوروبا يعود بنظام جديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل.. دوري ابطال اوروبا يعود بنظام جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).