مستشار الكاظمي: الإعلام الحكومي غير فعال بمكافحة كورونا ومنشغل بالمناكفات السياسية

2020/06/17 | 20:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… وصف مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، الأربعاء، الإعلام الحكومي بغير الجديد خلال مواجهة جائحة كورونا، فيما بين انه منشغل بالمناكفات السياسية.وقال داوود في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الإعلام الحكومي لم ينجح بإقناع المواطنين بخطر جائحة كورونا ومستوى حملاته التوعوية ليس بالمستوى المطلوب”، لافتا إلى إن “الحكومة سجلت نقاط على الإعلام الحكومي […]

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