مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم تشيلسي “مجاناً”

2020/06/17 | 20:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متايعة-اين]اقترب البرازيلي ويليان لاعب تشلسي، من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، إثر وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة للغاية بين الطرفين، بعد قراره بالرحيل عن صفوف فريقه اللندني.

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