الإدارة الذاتية السورية تعتزم تخفيض رسوم الاشتراك بالإنترنت

2020/06/17 | 20:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مسؤولة في الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، أنه سيتم تخفيض تسعيرة الاشتراك بالإنترنت، اعتباراً من بداية تموز المقبل.وقالت الرئيسة المشاركة لمكتب الطاقة، في الإدارة الذاتية “آهين سويد” في تصريح لوكالة (نورث برس) إن…

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