القضاء الفرنسي يحكم على “رفعت الأسد” بالسجن أربع سنوات ومصادرة أمواله

2020/06/17 | 20:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بالسجن أربع سنوات على “رفعت الأسد”، عمّ الرئيس السوري الحالي “بشار الأسد” وشقيق ونائب الرئيس السابق “حافظ الأسد”.وأدانت المحكمة الفرنسية “رفعت الأسد” بتهم عديدة منها: بتبييض الأموال…

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