أزالَته السلطات بعد أن نصبته: تمثال “سليماني” يُثير السخرية في إيران

2020/06/17 | 20:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن هي المرة الأولى، بل هذه هي المرة الثالثة في غضون /18/ أسبوعاً، مرّة في #لبنان، وهي الأولى، ومرتين في #إيران، تكرّرت القصة مع المرات الثلاث.القصّة تخص الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني الذي قتل بضربة…

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