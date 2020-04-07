2020/06/17 | 20:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الصحة في محافظة دهوك يوم الاربعاء عن تعافي اربعة مصابين بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اربعة مصابين تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفى.

واضاف البيان ان عدد المتعافين من الفيروس في المحافظة ارتفع ليبلغ 98 حالة بينما لا تزال 48 حالة اخرى تحت العناية الطبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دهوك تعلن شفاء عدد من المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دهوك تعلن شفاء عدد من المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).