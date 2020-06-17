الديوانية توضح حقيقة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

2020/06/17 | 20:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفت إدارة محافظ الديوانية، اليوم الاربعاء، أنباء تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الخميس.وذكر إعلام المحافظة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “لا صحة للانباء التي تتحدث عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في المحافظة كما اشيع في بعض المنصات على مواقع التواصل الاجتماعية”.وأضاف البيان، أن “قرارات […]

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