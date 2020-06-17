2020/06/17 | 20:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل الابن البكر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم هذه الأيام بعيد ميلاده العاشر.واحتفلت عائلة رونالدو بعيد ميلاد جونيور من خلال صورة من داخل حلبة الملاكمة في إشارة لقوة عائلتهم المكونة من أربعة أبناء.ونشرت صديقة رونالدو جورجينا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” صورة تجمعها بأطفالها، إضافة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة رونالدو تحتفل بابنها البكر في حلبة للملاكمة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة رونالدو تحتفل بابنها البكر في حلبة للملاكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).