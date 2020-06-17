مقتل جندي بانفجار عبوة ناسفة شرقي بعقوبة

2020/06/17 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، بمقتل جندي اثر انفجار عبوة ناسفة شرقي بعقوبة.

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