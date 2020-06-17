2020/06/17 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل جندي بانفجار عبوة ناسفة شرقي بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم بغداد
افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، بمقتل جندي اثر انفجار عبوة ناسفة شرقي بعقوبة.
و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل جندي بانفجار عبوة ناسفة شرقي بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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