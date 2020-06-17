مصدر يكشف حقيقة دعم العتبة الحسينية لتظاهرات المستفيدين من قانون رفحاء

2020/06/17 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع في العتبة الحسينية، الاربعاء (17 حزيران 2020)، عن حقيقة دعم العتبة للمظاهرات التي نظ...





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