رئيس البنك الايراني يلتقي رئيس الوزراء العراقي في بغداد

2020/06/17 | 20:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين....

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