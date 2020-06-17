تأجيل موعد نهائي الدوري الاوروبي إلى 2022

2020/06/17 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز آجل اتحاد الاتحادات الأوروبي لكرة القدم نقل نهائي دوري أبطال أوروبا في سان بطرسبورغ إلى 2022.أعلن اتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في سان بطرسبورغ، المقرر عقدها عام 2021، لمدة عام.من جهة ثانية تعتقد سلطات سان بطرسبورغ أن نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا […]

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