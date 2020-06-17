العميري: تسجيل بعض الاصابات بكورونا في مجلس النواب ليس مبررا لتعطيل عقد الجلسات

2020/06/17 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو خلية الأزمة النيابية غايب العميري، رئاسة مجلس النواب إلى استمرار عقد جلسات البرلمان وعدم تعطيله بسبب اصابات فيروس كورونا.

وقال العميري في تصريح إن الكثير من العاملين في المؤسسات الصحية أصيبوا بفيروس كورونا ولم يتعطل العمل فيها، معربا عن استغرابه من تعطيل المؤسسة التشريعية في البلاد نتيجة إصابة بعض النواب أو الموظفين العاملين في المجلس، مشددا على أهمية استمرار رئاسة البرلمان بعقد جلساتها وأداء مهامها التشريعية والرقابية والتعايش مع الوباء من خلال اتباع الاجراءات الوقائية.

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