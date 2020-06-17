المالية النيابية تقترح على الكاظمي القيام ب 4 خطوات للسيطرة على إيرادات المنافذ الحدودية

2020/06/17 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرحت اللجنة المالية النيابية على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اربع خطوات ينبغي القيام بها لإصلاح المنافذ الحدودية والسيطرة عليها.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن معالجة فساد المنافذ الحدودية يكون من خلال اربع خطوات ينبغي الذهاب اليها بحال الرغبة في اعادة هيبة الدولة على تلك المنافذ وضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها لتحقيق واردات اضافية لخزينة الدولة، مشيرا الى أن تلك الخطوات تتمثل أولا بإرسال قوة عسكرية كبيرة للمنافذ الحدودية لبسط السيطرة عليها لحين ضبط الامن فيها، وثانيا تشكيل جهاز امني وعسكري لإدارة المنافذ لان القضية لا تقتصر على الموارد فقط، وانما تتمثل بقضايا النهب وإدخال مواد فاسدة وتهريب الأسلحة والمخدرات والشخصيات.

وأشار الى أن الخطوة الثالثة هي تحويل المنافذ الى نظام الكتروني، والرابعة بتدوير المسؤولين فيها بآخرين من محافظات اخرى لضمان ضرب شبكات العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تشكلت في تلك المنافذ خلال السنوات الماضية.

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